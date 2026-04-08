Giuli sui fondi non dati al film su Regeni | Scelta che non condivido ma commissione è autonoma – Il video

Un rappresentante ha commentato la decisione di non assegnare i fondi a un film dedicato a Giulio Regeni, affermando di non condividerla né dal punto di vista morale né ideologico. Ha precisato che la scelta non deriva da motivazioni politiche e che la commissione incaricata è autonoma nel suo operato. Il commento è stato rilasciato durante un video pubblicato dall’agenzia.

(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 "Non condivido né sul piano ideale né morale la scelta sul documentario su Giulio Regeni, ma non è il frutto di una decisione politica. Il ministero non può intervenire", così il ministro della Cultura Alessandro Giuli al Question Time alla Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Gioacchino Amico, chi è il nuovo pentito di mafia intercettato con esponenti di FdI e perché si era iscritto al partito di Giorgia Meloni «Claudia Conte? L’ho assunta io in Rai», parla l’ex direttore di Radio1 e compagno di scuola di Piantedosi: «La sua storia? Perché è molto strana» Lady Viminale Claudia Conte e il ristorante di famiglia di cui è azionista a due passi dal Papa. 🔗 Leggi su Open.online Giuli sui fondi non dati al film su Regeni: Scelta che non condivido, ma commissione è autonoma(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 "Non condivido né sul piano ideale né morale la scelta sul documentario su Giulio Regeni, ma non è il frutto di... Leggi anche: Fondi negati al docufilm su Regeni. Giuli: "Non condivido la scelta ma non decido io" Temi più discussi: Fondi negati al docufilm su Regeni, il ministro Giuli sotto accusa; Schlein a Giuli: dica se è una scelta politica il no ai fondi per il documentario su Regeni; Niente fondi per il documentario su Regeni, bufera sul ministro Giuli; Una scelta politica: il documentario su Regeni escluso dai fondi statali. Fondi negati al documentario su Giulio Regeni, Giuli: Non condivido la scelta, ma il ministero non può intervenireLe parole del ministro della Cultura durante il Question time alla Camera sui finanziamenti negati dalle commissioni Mic ... dire.it Fondi negati al film su Regeni, il ministro Giuli dice che non è stata una scelta politica: Nessuna censuraIl ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha risposto al question time alla Camera a un'interrogazione del Pd sull'esclusione dei fondi per il documentario ... fanpage.it Film su #Regeni senza fondi Mic, #Giuli: nessuna scelta politica x.com askanews. . Film su #Regeni senza fondi Mic, #Giuli: nessuna scelta politica - facebook.com facebook