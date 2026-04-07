Durante il Giro dei Paesi Baschi, il ciclista sloveno ha mostrato una forma eccezionale in salita, staccando nettamente gli avversari e creando distacchi considerevoli. Mentre si prepara a partecipare alla Parigi-Roubaix, che potrebbe portarlo a vincere cinque Monumenti, i risultati ottenuti nelle ultime tappe del Giro lo pongono come uno dei favoriti. La sua performance ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Tadej Pogacar starà sicuramente pensando a come vincere la Parigi-Roubaix domenica per provare a completare una cinquina incredibile di Monumento, ma guardando più avanti dovrà sicuramente preoccuparsi. Forse non già in questo 2026 (chissà.), ma in futuro Paul Seixas è pronto ad impensierire il fuoriclasse sloveno. Al Giro dei Paesi Baschi sembra di vedere la fotocopia di Pogacar: in cronometro ieri, in salita oggi, nella seconda tappa con arrivo a Cuevas de Mendukilo, non c’è stata storia per i rivali (e non sono avversari banali), che devono arrendersi allo strapotere del baby fenomeno francese. Per il diciannovenne della Decathlon CMA CGM Team trionfo in solitaria e classifica generale praticamente ipotecata con un’azione meravigliosa, che vale la quarta vittoria stagionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paul Seixas in versione Pogacar al Giro dei Paesi Baschi: stacca tutti in salita e infligge distacchi abissali

Paul Seixas fa letteralmente paura e domina la cronometro del Giro dei Paesi Baschi con distacchi abissaliPaul Seixas si riprende la scena e torna alla vittoria conquistando la cronometro di apertura della 65esima edizione del Giro dei Paesi Baschi.

Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Pamplona-Iruña-Lekunberri: orari, percorso, favoriti. Seixas staccherà tutti in salita?Seconda frazione per il Giro dei Paesi Baschi 2026, la prima in linea dopo la cronometro di apertura.

Temi più discussi: Giro dei Paesi Baschi 2026, Paul Seixas a caccia del primo successo nel WorldTour: Punto al miglior risultato possibile in classifica; La cronometro di apertura va a uno scatenato Paul Seixas; Giro Paesi Baschi, a Seixas la crono inaugurale; Altro che gita fuori porta: Paul Seixas domina la cronometro d'apertura dell'Itzulia.

Paul Seixas in versione Pogacar al Giro dei Paesi Baschi. Il diciannovenne non ha rivali e domina ancoraTadej Pogacar starà sicuramente pensando a come vincere la Parigi-Roubaix domenica per provare a completare una cinquina incredibile di Monumento, ma ... oasport.it

Paul Seixas si candida al ruolo di anti Pogacar: domina all'Itzulia e manda segnali in vista di Freccia e LiegiL’anti Pogacar adesso ha un volto e un nome ben definiti: si chiama Paul Seixas, non ha ancora 20 anni (li compirà il 24 settembre), ma ha davanti a sé un avvenire luminoso come pochi altri corridori ... sport.virgilio.it

Paul Seixas è considerato l’erede naturale di Tadej Pogacar ma il francese a soli 19 anni sta già bruciando le tappe - facebook.com facebook

Emotivamente sballottolato tra il pensiero funesto del razionamento energetico e la gioia che mi procura vedere Paul Seixas su una bici #eurosportciclismo x.com