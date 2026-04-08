Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv tappa di oggi Basauri-Basauri | orari percorso favoriti Seixas può lasciare ancora il segno

Oggi si tiene la terza tappa del Giro dei Paesi Baschi, con partenza e arrivo a Basauri. La corsa, per ora dominata dai corridori francofoni, prosegue con un percorso che potrebbe favorire alcuni atleti rispetto ad altri. In questa frazione si discute se ci saranno variazioni rispetto alle tappe precedenti, mentre si analizzano i favoriti e le possibili strategie da parte dei partecipanti.

Terza tappa per il Giro dei Paesi Baschi che per ora parla una sola lingua, quella francese. Cambierà qualcosa nella frazione con partenza ed arrivo a Basauri? Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DEI PAESI BASCHI DALLE 13.40 PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO DEI PAESI BASCHI. La frazione, forse, meno impegnativa presenta un dislivello di poco inferiore ai tremila metri, ma non mancheranno comunque i saliscendi e le difficoltà. Dopo una prima parte abbastanza frastagliata, i corridori scaleranno Barrerilla (5 km al 6,6%), Bikotx-Gane (8 km al 4,9%) e Sarasola (2 km al 5,6%). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Basauri-Basauri: orari, percorso, favoriti. Seixas può lasciare ancora il segno Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Basauri-Basauri: orari, percorso, favoriti. Seixas per la tripletta?Terza tappa per il Giro dei Paesi Baschi che per ora parla una sola lingua, quella francese. Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Pamplona-Iruña – Lekunberri: orari, percorso, favoriti. Seixas per il bis?Seconda frazione per il Giro dei Paesi Baschi 2026, la prima in linea dopo la cronometro di apertura. Temi più discussi: Paul Seixas, il baby fenomeno del ciclismo continua a stupire: domina anche la 2^ tappa del Giro dei Paesi Baschi; Giro dei Paesi Baschi 2026: la data, il percorso e dove vederla; Seixas clamoroso, cronometro dominata: tappa e maglia a Bilbao; Paul Seixas: sarà il Giro dei Paesi Baschi 2026 a lanciare il francese tra i grandi della stagione? · Ciclismo su strada. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita decisiva, il gruppo si avvicina alla fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.59 Non si vede Ayuso nelle prime posizioni del gruppo, il capitano dovrebbe essere Skjelmose. 16.56 Davanti, ... oasport.it Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Basauri-Basauri: orari, percorso, favoriti. Seixas per la tripletta?Terza tappa per il Giro dei Paesi Baschi che per ora parla una sola lingua, quella francese. Cambierà qualcosa nella frazione con partenza ed arrivo a ... oasport.it Spagna: No del Reina Sofía a trasferimento Guernica nei Paesi Baschi x.com “Forse è stato un po’ azzardato attaccare così presto, forse ho attaccato un po’ prima di quanto volessi, ma sentivo il momento giusto”, ha dichiarato Paul Seixas dopo la vittoria nella seconda tappa dei Paesi Baschi. “Dopo due o tre minuti me ne sono già penti - facebook.com facebook