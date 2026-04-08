Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv tappa di oggi Basauri-Basauri | orari percorso favoriti Seixas per la tripletta?

Oggi si corre la terza tappa del Giro dei Paesi Baschi, una frazione che parte e arriva a Basauri. La corsa si svolge in un percorso che si snoda tra le strade della regione, con orari e dettagli specifici che saranno comunicati durante la giornata. Finora, i favoriti sono concentrati tra i corridori di lingua francese, mentre si avvicina la possibilità di una tripletta per uno di loro.

Terza tappa per il Giro dei Paesi Baschi che per ora parla una sola lingua, quella francese. Cambierà qualcosa nella frazione con partenza ed arrivo a Basauri? Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO DEI PAESI BASCHI. La frazione, forse, meno impegnativa presenta un dislivello di poco inferiore ai tremila metri, ma non mancheranno comunque i saliscendi e le difficoltà. Dopo una prima parte abbastanza frastagliata, i corridori scaleranno Barrerilla (5 km al 6,6%), Bikotx-Gane (8 km al 4,9%) e Sarasola (2 km al 5,6%). Il finale ondulato presenta tre brevi strappi negli otto chilometri finali, l’ultimo dei quali ospiterà il traguardo di giornata (1,2 chilometri conclusivi al 6%). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Basauri-Basauri: orari, percorso, favoriti. Seixas per la tripletta? Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Pamplona-Iruña – Lekunberri: orari, percorso, favoriti. Seixas per il bis?Seconda frazione per il Giro dei Paesi Baschi 2026, la prima in linea dopo la cronometro di apertura. Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Pamplona-Iruña-Lekunberri: orari, percorso, favoriti. Seixas staccherà tutti in salita?Seconda frazione per il Giro dei Paesi Baschi 2026, la prima in linea dopo la cronometro di apertura. Temi più discussi: Paul Seixas, il baby fenomeno del ciclismo continua a stupire: domina anche la 2^ tappa del Giro dei Paesi Baschi; Giro dei Paesi Baschi 2026: la data, il percorso e dove vederla; Seixas clamoroso, cronometro dominata: tappa e maglia a Bilbao; Paul Seixas: sarà il Giro dei Paesi Baschi 2026 a lanciare il francese tra i grandi della stagione? · Ciclismo su strada. Giro dei Paesi Baschi, Paul Seixas domina: vince anche la 2^ tappa e consolida il primatoLeggi su Sky Sport l'articolo Giro dei Paesi Baschi, Paul Seixas domina: vince anche la 2^ tappa e consolida il primato ... sport.sky.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita decisiva, il gruppo si avvicina alla fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.59 Non si vede Ayuso nelle prime posizioni del gruppo, il capitano dovrebbe essere Skjelmose. 16.56 Davanti, ... oasport.it Spagna: No del Reina Sofía a trasferimento Guernica nei Paesi Baschi x.com “Forse è stato un po’ azzardato attaccare così presto, forse ho attaccato un po’ prima di quanto volessi, ma sentivo il momento giusto”, ha dichiarato Paul Seixas dopo la vittoria nella seconda tappa dei Paesi Baschi. “Dopo due o tre minuti me ne sono già penti - facebook.com facebook