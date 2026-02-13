Suoni Controvento Sam Garret al passo di Scentinelle
Sam Garret si esibirà al passo di Scentinelle durante il festival Suoni Controvento, in un concerto che promette di coinvolgere il pubblico con le sue sonorità acustiche e improvvisazioni, un evento che aggiunge un tocco di originalità al programma del decennale.
Un nuovo annuncio per Suoni Controvento: in vista del decennale, il festival estivo di arti performative svela un altro dei suoi appuntamenti di punta: domenica 2 agosto alle 17.30 a invadere il palcoscenico naturale del passo di Scentinelle sul valico di Castelluccio di Norcia arriverà Sam Garrett (nella foto) con “Unplugged solo” per un pomeriggio di emozioni tra folk e reggae. Il cantautore inglese, che con la sua musica esplora la filosofia orientale, la meditazione e la saggezza Rastafari, torna così a emozionare l’Italia. Attraverso la sua arte, il cantautore invita il pubblico a immergersi nei regni del cuore e dello spirito, dove il potere della musica trascende le differenze e scioglie le barriere che sembrano separarci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il festival estivo di arti performative Suoni Controvento si prepara a festeggiare il suo decennale con nuove sorprese.
