Sam Garret si esibirà al passo di Scentinelle durante il festival Suoni Controvento, in un concerto che promette di coinvolgere il pubblico con le sue sonorità acustiche e improvvisazioni, un evento che aggiunge un tocco di originalità al programma del decennale.

Un nuovo annuncio per Suoni Controvento: in vista del decennale, il festival estivo di arti performative svela un altro dei suoi appuntamenti di punta: domenica 2 agosto alle 17.30 a invadere il palcoscenico naturale del passo di Scentinelle sul valico di Castelluccio di Norcia arriverà Sam Garrett (nella foto) con “Unplugged solo” per un pomeriggio di emozioni tra folk e reggae. Il cantautore inglese, che con la sua musica esplora la filosofia orientale, la meditazione e la saggezza Rastafari, torna così a emozionare l’Italia. Attraverso la sua arte, il cantautore invita il pubblico a immergersi nei regni del cuore e dello spirito, dove il potere della musica trascende le differenze e scioglie le barriere che sembrano separarci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Suoni Controvento, Sam Garret al passo di Scentinelle

Il festival estivo di arti performative Suoni Controvento si prepara a festeggiare il suo decennale con nuove sorprese.

Il festival Suoni Controvento festeggia i suoi dieci anni con un concerto speciale.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Suoni Controvento, Sam Garret al passo di Scentinelle; SAM GARRETT: in concerto ad agosto 2026 a Scentinelle (PG) per Suoni Controvento.

Suoni Controvento, nuovi annunci per l'edizione del decennale: Sam GarrettAncora annunci in vista del decennale del festival estivo di arti performative Suoni Controvento che svela un altro dei suoi appuntamenti di punta: domenica 2 agosto (ore 17.30) a invadere il suggesti ... perugiatoday.it

Umbria, Suoni Controvento: al via il festival sostenibile. Oltre 40 appuntamenti in 20 borghi medievali e paesaggi naturaliSuoni Controvento, parte il 9 luglio il festival diffuso all'insegna della sostenibilità che porta l’arte tra borghi medievali e paesaggi naturali dell’Umbria. Oltre 40 appuntamenti in 20 borghi ... ilmessaggero.it

I CANI @ASSISI (PG), Rocca Maggiore | Festival Suoni Controvento - facebook.com facebook