renate a ranghi ridotti in arrivo due giocatori

La terza partita in otto giorni, praticamente con gli stessi giocatori in campo o almeno tra i titolari, si fa sentire sulle gambe e nella testa dei giocatori. È, in sintesi, questo il ragionamento di Luciano Foschi dopo il pareggio casalingo contro l’ AlbinoLeffe, alla vigilia di una settimana che potrebbe portare in dote almeno due giocatori nuovi nella scacchiera del tecnico di Albano Laziale. E uno proviene proprio dal Latina, la squadra con cui il Renate si giocherà tra otto giorni l’accesso alla finalissima di Coppa Italia di Serie C. Si tratta dell’attaccante classe 2000 Joseph Ekuban, fratello di Caleb attualmente al Genoa e pure lui già transitato in Brianza una decina di anni fa prima di spiccare il volo nel calcio che conta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

