Il Belvedere, con una rosa ridotta al minimo, affronterà la squadra di Zenith Prato nella trentunesima giornata del campionato di Eccellenza. La partita si svolgerà a Prato e rappresenta un appuntamento chiave in vista dei playoff. La squadra di mister Giallini si prepara a scendere in campo contro la seconda forza del girone A, in un match che potrebbe avere ripercussioni sulla classifica.

Con la rosa ridotta all’osso il Belvedere di mister Giallini se la vedrà contro la corazzata Zenith Prato, seconda forza del girone A di Eccellenza, per la trentunesima giornata di campionato, e soprattutto per un match importante in ottica playoff. Trasferta in terra laniera davvero proibitiva per i rossoneri che in settimana si sono visti comminare anche la ’mazzata’ del giudice sportivo che ha squalificato per quattro giornate Blanchard, il quale così ha chiuso anzitempo in campionato. In ottica playoff il Belvedere non ha un cammino facile dovendo sfidare lo Zenith Prato, poi n casa lo scontro diretto con la Real Cerretese per poi chiudere in trasferta con il Real Forte Querceta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Il Belvedere a ranghi ridotti va a Prato

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