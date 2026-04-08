Dopo l'addio di Solivellas, anche Fautario lascia le giovanili dell'Inter. La società non ha ancora comunicato ufficialmente le motivazioni, ma entrambe le partenze sono state notificate nelle ultime ore. Resta in dubbio il futuro di Carbone, che potrebbe essere coinvolto in eventuali cambiamenti. La squadra prosegue il lavoro di preparazione senza ulteriori dettagli sulle prossime mosse.

Inter News 24 Giovanili Inter, doppio addio in casa nerazzurra: dopo Solivellas saluta anche Fautario. E sul futuro di Carbone.. Il settore giovanile dell’Inter si prepara a vivere una vera e propria rivoluzione tecnica. Uno dei profili più brillanti e vincenti degli ultimi anni, Simone Fautario, avrebbe infatti comunicato alla dirigenza la propria intenzione di cambiare aria alla fine dell’attuale annata sportiva. Si tratterebbe di una perdita pesantissima per il vivaio nerazzurro: Fautario è reduce da un triennio straordinario in cui ha conquistato ben due scudetti con l’Under 15 (nel 2023 con i classe 2008 e nel 2025 con i 2010). Promosso in questa stagione alla guida dell’ Under 18, il tecnico sta confermando tutto il suo valore, trovandosi attualmente al primo posto in classifica da esordiente assoluto nella categoria. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Giovanili Inter, dopo Solivellas saluta anche Fautario: in dubbio anche il futuro di Carbone. Ecco le ultime

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Tanta Inter nelle Nazionali giovanili azzurre: ieri Italia U19-Ungheria 3-0 con doppietta di Iddrissou e assist vincente di Cocchi (titolare anche Mosconi, poi uscito per fare spazio a Marello). Oggi Italia U20-Inghilterra 3-3 con gol di Lavelli e Stabile (proprietà x.com

Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, questo ex nerazzurro ha collezionato solo poche presenze in prima squadra: vediamo in quanti lo riconoscono - facebook.com facebook