Servizio civile universale al Parco della Maiella due progetti per i giovani | domande entro l’8 aprile

È stato pubblicato il nuovo bando 2026 per il Servizio civile universale, rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Tra gli enti coinvolti c’è anche il Parco Nazionale della Maiella, che partecipa con due progetti dedicati alla tutela ambientale e alla valorizzazione del territorio. Il termine per presentare la domanda è fissato alle ore 14 dell’8 aprile 2026. I candidati potranno scegliere tra i progetti “Maiella, scrigno di biodiversità 2025” e “Maiella, cultura dell’accoglienza e sviluppo sostenibile 2025”, entrambi con una durata di 12 mesi e finalizzati alla promozione del patrimonio naturale e culturale del Parco. Le attività previste spaziano dall’educazione ambientale alla promozione del turismo sostenibile, fino al supporto nella gestione di centri visita, musei, sentieri e progetti di valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Servizio Civile Universale - anno 2026

