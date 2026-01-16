Il bilancio del settore cultura del Comune | 60 mila mila visitatori e 400 proposte di cultura e arte

Il settore cultura del Comune di Parma ha registrato nel recente anno circa 60.000 visitatori e proposto oltre 400 eventi tra arte e cultura. In una conferenza stampa nella Sala di Rappresentanza del Municipio, il Vicesindaco Lorenzo Lavagetto ha illustrato i risultati dell’attività dell’Assessorato Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, evidenziando l’impegno a promuovere l’offerta culturale della città.

Nel 2025.

