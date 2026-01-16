Il bilancio del settore cultura del Comune | 60 mila mila visitatori e 400 proposte di cultura e arte

Da parmatoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore cultura del Comune di Parma ha registrato nel recente anno circa 60.000 visitatori e proposto oltre 400 eventi tra arte e cultura. In una conferenza stampa nella Sala di Rappresentanza del Municipio, il Vicesindaco Lorenzo Lavagetto ha illustrato i risultati dell’attività dell’Assessorato Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, evidenziando l’impegno a promuovere l’offerta culturale della città.

Questa mattina, in occasione di una conferenza stampa nella Sala di Rappresentanza del Municipio, il Vicesindaco e Assessore alla Cultura e Turismo Lorenzo Lavagetto ha presentato i risultati dell’ultimo anno dell’Assessorato Cultura, Turismo, Marketing Territoriale del Comune di Parma. Nel 2025. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Il caso urbanistica e l’ex assessore: Giancarlo Tancredi torna in Comune come dirigente del settore Cultura

Leggi anche: Nuovi libri nella biblioteca “La Rocca”, contributo di 12 mila euro del ministero della Cultura

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Comune apre le tasche al terzo settore. Aperto il bando per i progetti associativi; Grazie ad un Fondo l’impatto della cultura sul benessere delle persone viene istituzionalizzato; Legge di bilancio, tutte le (poche) misure per il terzo settore; La discesa della Befana chiude gli eventi del Natale a Cisterna: “Un successo di presenze”.

Cultura, più entrate per 3,3 milioni. Rincari in vista per musei e mostre - Bilancio 2025, la Giunta prevede una rimodulazione delle tariffe e un aumento dei canoni di concessione. ilgiorno.it

La cultura nella Legge di Bilancio 2026: tutte le misure della manovra - Legge di Bilancio 2026, cosa cambia per cultura e turismo, dai fondi per musei e creatività al Bonus Valore Cultura: le misure nella manovra ... exibart.com

Il bilancio di beni, attività e produzioni culturali in Italia - Oltre 4?400 musei e aree archeologiche, più di 8?100 biblioteche aperte al pubblico, 4?800 cinematografi attivi, 218?000 spettacoli dal vivo nel 2024, ... pressenza.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.