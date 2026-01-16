Il post-Capitale italiana della cultura | affidato uno studio da 48 mila euro sugli impatti del progetto

È stato affidato uno studio da 48.800 euro, Iva inclusa, per analizzare gli effetti a lungo termine del progetto Agrigento Capitale italiana della cultura. L’obiettivo è comprendere quali benefici e cambiamenti rimarranno nella città dopo la conclusione dell’evento, offrendo un quadro chiaro e preciso sull’impatto culturale, sociale ed economico del riconoscimento.

Un incarico da 48.800 euro, Iva inclusa, per valutare cosa resterà di Agrigento Capitale italiana della cultura una volta spenti i riflettori. Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi ha aggiudicato in via definitiva il servizio di analisi degli effetti del progetto operando come stazione appaltante per conto della Fondazione Agrigento 2025. L'affidamento riguarda uno studio dedicato alle ricadute economiche, sociali e culturali dell'anno da Capitale ed è stato assegnato alla Avanzi S.p.A. SB, con sede a Milano, al termine di una procedura condotta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione.

