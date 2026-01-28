Ansia a Goro pescatore disperso in mare | ricerche in corso in azione anche i sommozzatori

Goro si sveglia con il cuore in gola. Un pescatore è disperso in mare da stamattina, dopo essere uscito in barca e non aver più fatto ritorno. Le ricerche sono scattate subito, con i sommozzatori che stanno perlustrando l’area. La comunità è in allerta, sperando che il mare restituisca il pescatore sano e salvo.

Goro (Ferrara), 28 gennaio 2026 – Ansia e preoccupazione a Goro, in provincia di Ferrara: un pescatore è disperso in mare da stamattina, quando è uscito in mare e non ha fatto rientro in porto. Il 47enne Bruno Osti era partito presto per andare a pesca di anguille: la sua imbarcazione è stata trovata rovesciata a 500 metri dalla costa. Le ricerche dell'uomo disperso in mare sono in corso da diverse ore, anche se i tentativi di ritrovarlo sono resi difficili dalle avverse condizioni meteo che circondano la Sacca di Goro. Infatti, il mare molto mosso e il vento forte complicano la ricerca. Le operazioni sono coordinate dalla Capitaneria di Porto.

