Giovane investito al Ciolo e ricoverato in ospedale si costituisce un 26enne

Un giovane è stato investito durante la notte sulla strada provinciale 358 tra le località del Capo di Leuca e, dopo il ricovero in ospedale, un uomo di 26 anni si è costituito alle autorità. La vicenda si è svolta lungo la litoranea, nota per i suoi paesaggi, e ha provocato apprensione tra i residenti e i passanti. La polizia sta verificando le circostanze dell’incidente e le motivazioni alla base della decisione dell’uomo di presentarsi spontaneamente.