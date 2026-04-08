Giovane investito al Ciolo e ricoverato in ospedale si costituisce un 26enne
Un giovane è stato investito durante la notte sulla strada provinciale 358 tra le località del Capo di Leuca e, dopo il ricovero in ospedale, un uomo di 26 anni si è costituito alle autorità. La vicenda si è svolta lungo la litoranea, nota per i suoi paesaggi, e ha provocato apprensione tra i residenti e i passanti. La polizia sta verificando le circostanze dell’incidente e le motivazioni alla base della decisione dell’uomo di presentarsi spontaneamente.
GAGLIANO DEL CAPO – Dopo la notte di paura trascorsa lungo la strada provinciale 358, la litoranea che scorre fra le località panoramiche del Capo di Leuca, è giunta una rapida risoluzione al caso. In poche ore, infatti, i carabinieri sono riusciti a individuare il presunto responsabile del grave. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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