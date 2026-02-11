Investito sulle strisce pedonali Un 26enne finisce all’ospedale

Lunedì sera in via Pisacane, un giovane di 26 anni è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto intorno alle 18, poco dopo il ponte vecchio del Santerno, davanti al civico 120. La macchina, una Toyota Proace guidata da un uomo di 52 anni di Imola, lo ha travolto. Il ragazzo è stato portato d’urgenza all’ospedale Maggiore in codice rosso. Sul posto sono arrivati polizia e ambulanza per i rilievi e i soccorsi.

Investito sulle strisce pedonali da un'auto mentre attraversa, un 26enne viene portato al Maggiore. Momenti di paura lunedì sera in via Pisacane, attorno alle 18, quando all'altezza del civico 120, poco dopo il ponte vecchio del Santerno, un ragazzo è stato travolto da una macchina, una Toyota Proace con alla guida un signore di 52 anni residente a Imola. L'auto, che si stava muovendo in direzione Forlì, lasciando quindi il centro di Imola, ha investito il ragazzo mentre quest'ultimo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, proveniente dalla sinistra del conducente. A seguito dell'impatto, il giovane pedone, è stato sbalzato verso sinistra andando a colpire un altro veicolo (una Dacia) che in quel momento transitava in direzione Imola.

