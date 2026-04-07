Blackout alle giostre attimi di paura a 10 metri d' altezza | otto ragazzi bloccati nel vuoto

Una sera di svago si è trasformata in un momento di tensione quando otto giovani sono rimasti bloccati nel vuoto, a circa dieci metri di altezza su una delle attrazioni di un parco divertimenti. Il blackout ha causato l’arresto improvviso della giostra, lasciando i ragazzi sospesi per circa quaranta minuti. I soccorsi sono intervenuti per mettere in sicurezza i presenti, mentre l’area è stata evacuata.

L'intera operazione dei Vigili del Fuoco, dal momento della chiamata alla messa in sicurezza definitiva, è durata circa quaranta minuti Una serata di divertimento che si è trasformata in quaranta minuti di apprensione per otto ragazzi. Intorno alle 21.30 di ieri sera, lunedì, un improvviso guasto a una cabina elettrica ha causato un esteso blackout in una vasta zona di Gambettola, lasciando al buio anche l'area dedicata alle giostre. Mentre per le attrazioni a terra l'interruzione di corrente ha comportato solo un brusco stop senza particolari conseguenze, la situazione è stata ben diversa per una giostra che in quel momento si trovava in funzione: otto giovani sono rimasti bloccati a circa dieci metri d'altezza, sospesi nel vuoto e al buio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Ex Ilva, morto operaio di 26 anni: è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa 10 metriUn operaio della ditta di pulizie Gea Power dell’indotto ex Ilva è precipitato da un piano di calpestio nel reparto Agglomerato del siderurgico di... Leggi anche: Cade da un ponteggio a 10 metri d’altezza nel centro di Cremona: morto operaio edile di 55 anni