Giornata mondiale della Salute Amato | Stiamo insieme e sostieniamo la scienza prima di mettere in discussione l’Oms

In occasione della Giornata mondiale della salute, celebrata il 7 aprile, l’Organizzazione mondiale della sanità ha rivolto un appello a governi, istituzioni e cittadini, chiedendo di sostenere la scienza e di unirsi per tutelare la salute pubblica. Il messaggio invita a condividere un impegno comune e a valorizzare il ruolo della ricerca scientifica prima di mettere in discussione le raccomandazioni dell’Organizzazione.

Lettera aperta del presidente Omceo di Palermo e delegato esteri Fnomceo (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) “Insieme per la salute. Sosteniamo la scienza” è l’appello che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha rivolto a governi, istituzioni e cittadini in occasione della Giornata mondiale della salute, che si celebra come ogni anno il 7 aprile. “E’ un invito che sento di condividere - dichiara il presidente Omceo di Palermo Toti Amato - e rilanciare in un tempo in cui il dibattito sul ruolo dell’Organizzazione si è fatto acceso e a tratti polarizzato. Negli ultimi anni, infatti, il tema dell’uscita dall’Oms è riemerso più volte nello scenario internazionale, eppure ad oggi nessun grande Paese ha mai completato formalmente questo percorso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Non c’è salute senza scienza, la Giornata mondiale e i 78 anni dell’Oms“La scienza è il fondamento delle decisioni sanitarie e il faro che guida la nostra azione anche nell’attuazione dell’approccio One Health, uno...

Giornata mondiale della salute 2026: il tema “Insieme per la salute” e perché la scienza ci riguarda tuttehas-data-writing-block:pointer-events-none has-data-writing-block:-mt-(--shadow-height) has-data-writing-block:pt-(--shadow-height)...

Temi più discussi: Giornata mondiale della salute, il tema e gli obiettivi di quest'anno; Giornata mondiale della salute; Giornata mondiale della salute. Collaborare e sostenere la scienza. L’appello dell’Oms; Oggi è - Giornata Mondiale della salute - Video.

Giornata mondiale della salute, l'Umbria punta sulla visione One HealthOgni 7 aprile viene celebrata la Giornata mondiale della salute, nell'anniversario della fondazione dell'Organizzazione mondiale della sanità nel 1948. Quest'anno il tema scelto è: Together for healt ... ansa.it

Giornata mondiale della salute, il tema e gli obiettivi di quest'annoIl 7 aprile si celebra la Giornata Internazionale della Salute, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità. La ricorrenza nasce nel 1948, anno della prima Assemblea dell’Oms, che ha istituito ... tg24.sky.it

La Giornata Mondiale della Salute 2026, con il tema “Insieme per la salute. Sosteniamo la scienza”, celebra il valore della collaborazione scientifica in ottica One Health per proteggere la salute di persone, animali, piante e pianeta. Promossa dall’Organizzazi - facebook.com facebook

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