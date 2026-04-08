Giornata dell’omeopatia un evento per far conoscere questa medicina al più largo numero di persone

Oggi si celebra la Giornata mondiale dell’omeopatia, un evento incentrato sulla promozione di questa pratica medica. La ricorrenza si svolge in concomitanza con l’anniversario di nascita del fondatore dell’omeopatia. L’obiettivo è far conoscere questa forma di medicina alternativa a un pubblico più ampio. La giornata si svolge in varie località con iniziative e incontri pubblici dedicati alla divulgazione delle modalità e delle caratteristiche dell’omeopatia.

In concomitanza con l’anniversario di nascita del suo fondatore, si celebra la Giornata mondiale dell’omeopatia. Samuel Hahnemann nacque il 10 aprile 1755 in Germania e in Italia la Fiamo (Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati), insieme ad altre associazioni, ha in programma, per. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it 112, la tecnologia che salva vite: a Parma una giornata per conoscere il Numero Unico di EmergenzaIl Numero Unico di Emergenza 112 (NUE 112) si conferma una risorsa strategica per la sicurezza dei cittadini e per il sistema sanitario. ‘Omeopatia. La medicina che non c’è', incontro con il professore Guido CasaroliMartedì 10 alle ore 17, presso la Sala Conferenze dell'Accademia delle Scienze di Ferrara, si terrà l'incontro con Guido Casaroli, professore... Giornata dell’omeopatia, un evento per far conoscere questa medicina al più largo numero di personeIn concomitanza con l’anniversario di nascita del suo fondatore, si celebra la Giornata mondiale dell’omeopatia. Samuel Hahnemann nacque il 10 aprile 1755 in Germania e in Italia la Fiamo (Federazione ... reggiotoday.it Giornata internazionale della medicina omeopatica. L’80% degli italiani la conosce e il 20% la utilizza almeno una volta l’annoLa ricerca, diffusa oggi dall'Amiot, ed effettuata con oltre 2mila intervista su un campione rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana, offre uno spaccato sui comportamenti, gli usi e le ... quotidianosanita.it