112 la tecnologia che salva vite | a Parma una giornata per conoscere il Numero Unico di Emergenza

A Parma si è tenuta una giornata dedicata al Numero Unico di Emergenza 112, una tecnologia che si dimostra fondamentale per salvare vite. Durante l’evento, operatori e cittadini hanno potuto scoprire come funziona il sistema e quanto sia importante avere un punto di riferimento unico in situazioni di emergenza. La giornata mira a sensibilizzare sull’efficienza del NUE 112 e sulla sua capacità di coordinare i soccorsi in modo rapido e efficace.

Il Numero Unico di Emergenza 112 (NUE 112) si conferma una risorsa strategica per la sicurezza dei cittadini e per il sistema sanitario. Grazie alle nuove tecnologie di localizzazione, il servizio permette di individuare con maggiore precisione il luogo dell'evento, accelerando l'attivazione dei soccorsi.

