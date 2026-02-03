‘Omeopatia La medicina che non c’è' incontro con il professore Guido Casaroli

Questa settimana a Ferrara si parla di omeopatia. Martedì 10 alle 17, alla Sala Conferenze dell'Accademia delle Scienze, il professor Guido Casaroli discuterà di questa medicina che molti considerano inesistente. L’incontro vuole fare chiarezza su un tema spesso al centro di polemiche e dibattiti.

Martedì 10 alle ore 17, presso la Sala Conferenze dell'Accademia delle Scienze di Ferrara, si terrà l'incontro con Guido Casaroli, professore ordinario di diritto penale all'università di Ferrara. Dopo i saluti iniziali seguirà la seduta accademica ‘Omeopatia. La medicina che non c’è'. A seguire.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Ferrara Accademia

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Ferrara Accademia

Argomenti discussi: Detrazione Spese Mediche 2026: Quali sono detraibili e come.

Giornata internazionale della medicina omeopatica. L’80% degli italiani la conosce e il 20% la utilizza almeno una volta l’annoLa ricerca, diffusa oggi dall'Amiot, ed effettuata con oltre 2mila intervista su un campione rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana, offre uno spaccato sui comportamenti, gli usi e le ... quotidianosanita.it

Medicinali omeopatici: come la pensano gli italianiLa salute e il benessere degli italiani passano per l’omeopatia. Sono oltre 18 milioni le persone che, nell’ultimo anno, l’hanno preferita ai farmaci tradizionali. Lo rivela l’indagine ‘Scenario e ... quotidiano.net