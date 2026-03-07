In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, il Castello di Manfredonia apre le sue porte con ingresso gratuito per tutte le visitatrici. L’iniziativa mira a celebrare questa ricorrenza offrendo l’opportunità di visitare il monumento senza costi. L’evento si svolge nel rispetto delle disposizioni vigenti e coinvolge tutte le donne interessate a scoprire il patrimonio storico del sito.

🌾 8 marzo – Giornata Internazionale della Donna. Ingresso gratuito per tutte le visitatrici. Queste antiche rappresentazioni non sono solo oggetti d’arte o di culto, ma raccontano la profonda relazione tra natura, nascita e rinnovamento. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Museo celebra tutte le donne di ieri e di oggi, custodi di memoria, cultura e futuro. ✨ Vi aspettiamo al museo per scoprire le storie che gli oggetti del passato continuano a raccontarci. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - 8 marzo – Giornata Internazionale della Donna. Ingresso gratuito per tutte le visitatrici al Castello di Manfredonia

Giornata internazionale della donna: l'8 marzo ingresso gratuito per le donne nei musei civici di ParmaDomenica 8 marzo 2026, in occasione della Giornata internazionale della donna, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma aderisce all'iniziativa...

Giornata internazionale: ingresso gratuito per le donne anche al Castello di MilazzoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Anche la città di Milazzo aderisce all’iniziativa valorizzando uno dei...

Una raccolta di contenuti su Giornata Internazionale della.

Temi più discussi: 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne 2026; Giornata Internazionale della Donna. Gli appuntamenti previsti fino a domenica 8 marzo; 8 marzo - Giornata Internazionale della Donna; 8 Marzo 2026 - Giornata Internazionale della Donna.

L'8 marzo gli studi della Tgr illuminati di fucsia per la Giornata internazionale della donnaNei telegiornali sarà dedicato grande spazio a storie, inchieste e testimonianze sul protagonismo femminile nei territori ... rainews.it

Perché la Giornata della donna si celebra l'8 marzo?Perché la Giornata internazionale della donna si celebra l’8 marzo? In realtà la ragione non è così chiara e sembra legata più alla leggenda che alla storia. Per lungo tempo, infatti, si è detto che i ... ansa.it

In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne, il Gruppo Il Sole 24 ORE rinnova l'impegno nella promozione della parità di genere attraverso un palinsesto editoriale crossmediale che coinvolge le principali piattaforme del Gruppo. - facebook.com facebook

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il nostro grazie va alle Donne del Consolato Generale d’Italia a Charleroi. Con professionalità, dedizione e sensibilità contribuiscono ogni giorno al buon funzionamento della sede e al servizio della c x.com