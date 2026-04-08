In occasione della Giornata del Parkinson, un paziente ha condiviso la propria esperienza, spiegando come la malattia si manifesti con un appoggiarsi sulla spalla destra, influenzando i movimenti e i tempi di esecuzione. Ha inoltre sottolineato che, nonostante le difficoltà, trovare momenti di socialità e dedicarsi al ballo rappresentano un modo per affrontare la condizione. La testimonianza evidenzia come la malattia possa entrare nella vita quotidiana senza preavviso e con effetti concreti.

Roma, 8 apr. (Adnkronos Salute) - “Entra nella tua vita senza farsi vedere. Mr Parkinson, nel mio caso, ha iniziato ad appoggiarsi sulla spalla destra, limitando e rallentando i movimenti. Poi è passato alla gamba, e ho cominciato a trascinarla. È subdolo, e lo è ancora oggi: si manifesta nei momenti meno opportuni. L'attività fisica è importante quanto la terapia farmacologica: sono due pilastri fondamentali, ma da soli non bastano. Devono lavorare insieme. Le terapie aiutano a controllare i sintomi. Nel mio caso, per esempio, non ho mai avuto tremore — che è quello che molti associano subito al Parkinson — ma ho sofferto di lentezza nei movimenti e rigidità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giornata del Parkinson, paziente: "Contro la malattia ballo e stare con gli altri"

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