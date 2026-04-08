Balsamo Zambon | In Mr Parkinson pazienti attivi contro punti deboli malattia
In occasione della Giornata mondiale dedicata alla malattia di Parkinson, un rappresentante di un'azienda farmaceutica ha annunciato l'aggiunta di un nuovo elemento al supporto alle associazioni di pazienti e alle fondazioni impegnate nel settore. La strategia prevede l'uso di un racconto di genere noir come metodo narrativo per sensibilizzare sul tema. L'iniziativa mira a coinvolgere i pazienti attivi nel contrastare i punti deboli della malattia.
Roma, 8 apr. (Adnkronos Salute) - “In occasione della Giornata mondiale, abbiamo voluto aggiungere un nuovo tassello al nostro impegno al fianco della Confederazione Parkinson e della Fondazione Limpe, scegliendo uno strumento narrativo insolito: il racconto noir”. Così Rossella Balsamo, Medical Affairs & Regulatory Zambon Italia e Svizzera spiega che ‘Sulle tracce di Mister Parkinson', disponibile sul sito della Confederazione, è “una storia liberamente ispirata alle esperienze reali di tre persone con Parkinson - Simona, Massimiliano e Massimo - che diventano protagonisti di un'indagine simbolica. Attraverso la condivisione delle loro esperienze e la raccolta di ‘indizi', riescono a mettere a fuoco i punti deboli della malattia, come l'importanza dell'esercizio fisico e il valore della comunità”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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