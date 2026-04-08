In occasione della Giornata mondiale dedicata alla malattia di Parkinson, un rappresentante di un'azienda farmaceutica ha annunciato l'aggiunta di un nuovo elemento al supporto alle associazioni di pazienti e alle fondazioni impegnate nel settore. La strategia prevede l'uso di un racconto di genere noir come metodo narrativo per sensibilizzare sul tema. L'iniziativa mira a coinvolgere i pazienti attivi nel contrastare i punti deboli della malattia.

Roma, 8 apr. (Adnkronos Salute) - “In occasione della Giornata mondiale, abbiamo voluto aggiungere un nuovo tassello al nostro impegno al fianco della Confederazione Parkinson e della Fondazione Limpe, scegliendo uno strumento narrativo insolito: il racconto noir”. Così Rossella Balsamo, Medical Affairs & Regulatory Zambon Italia e Svizzera spiega che ‘Sulle tracce di Mister Parkinson', disponibile sul sito della Confederazione, è “una storia liberamente ispirata alle esperienze reali di tre persone con Parkinson - Simona, Massimiliano e Massimo - che diventano protagonisti di un'indagine simbolica. Attraverso la condivisione delle loro esperienze e la raccolta di ‘indizi', riescono a mettere a fuoco i punti deboli della malattia, come l'importanza dell'esercizio fisico e il valore della comunità”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Balsamo (Zambon): "In Mr Parkinson pazienti attivi contro punti deboli malattia"

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