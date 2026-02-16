GIornalismo napoletano in lutto addio a Laura Masiello
Laura Masiello, giornalista dell’Ansa, è morta nella notte a causa di una malattia improvvisa. La sua scomparsa colpisce il giornalismo napoletano, dove lavorava da molti anni come caposervizio aggiunto nella sezione sportiva. La redazione piange la perdita di una professionista apprezzata e stimata.
È morta in nottata dopo una malattia fulminante Laura Masiello, giornalista dell'Ansa, da tanti anni colonna della redazione sportiva della quale era caposervizio aggiunto. Lo comunica la stessa Agenzia: "Laura, che avrebbe compiuto 60 anni il 9 maggio, era arrivata a Roma per coronare il sogno di seguire lo sport, passione ereditata dal padre Nino. Il calcio masticato e vissuto fin da bambina, un'adolescenza nel segno di Maradona che aveva conosciuto e frequentato, i mondiali di Italia '90, i primi passi poi la gavetta nella carta stampata, fino all'approdo all'Ansa dove ha lavorato a Napoli, a Potenza, quindi nella sede nazionale di Roma.
Laura Masiello, giornalista sportiva di lunga data, è morta a 60 anni a causa di una grave malattia.
