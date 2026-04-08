Giorgio Mulè di Forza Italia contro Il Fatto Quotidiano per l' articolo su Gioacchino Amico una porcheria

Giorgio Mulè di Forza Italia ha criticato aspramente un articolo pubblicato da Il Fatto Quotidiano riguardante Gioacchino Amico. L’articolo, pubblicato di recente, ha suscitato dure reazioni da parte dell’esponente politico. Mulè ha definito il contenuto dell’articolo come una “porcheria” e ha espresso la sua disapprovazione pubblicamente. La vicenda ha generato un acceso scambio tra il rappresentante di Forza Italia e il quotidiano.

Giorgio Mulè di Forza Italia si è scagliato contro Il Fatto Quotidiano per l’articolo su Gioacchino Amico e l’intercettazione in cui viene citato. Mulè ha definito quanto pubblicato dal giornale “una porcheria” e ha affermato di non conoscere Amico, della cui esistenza sarebbe venuto a conoscenza solo dopo le polemiche per il suo selfie con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'articolo de Il Fatto Quotidiano su Gioacchino Amico L'attacco di Giorgio Mulè a Il Fatto Quotidiano Il commento di Antonio Tajani Chi è Gioacchino Amico L’articolo de Il Fatto Quotidiano su Gioacchino Amico L’articolo a cui ha fatto riferimento Giorgio Mulè è stato pubblicato da Il Fatto Quotidiano nell’edizione di mercoledì 8 aprile. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Giorgio Mulè di Forza Italia contro Il Fatto Quotidiano per l'articolo su Gioacchino Amico, "una porcheria" L'accusa di Mulè contro il Fatto: "Io iscritto nel "registro degli infangati", porcheria che affronterò"La macchina del fango contro il Governo e gli esponenti della coalizione non si ferma: la teoria che si vuole portare avanti è quella della vicinanza... Giorgio Mulè (Forza Italia): “Un attacco al governo. Pesa l’asse con Trump”Roma, 24 marzo 2026 – Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, è stato una delle facce del Sì. Temi più discussi: Giorgio Mulè: Nell’Isola Forza Italia va commissariata, basta strappi alla legislatura; LODI Aperta alle 15 la camera ardente, a Roma, per Roberto Arditti: la visita di Giorgio Mulè, Stefania Craxi e Alessandro Onorato; La fronda di Forza Italia in pressing su Barelli alla Camera. Prende quota lo scambio con Mulè, ma non umiliamo nessuno; Forza Italia litiga anche sulla Nazionale: cosa pensano Mulè, Barelli e Lotito di Gravina. Giorgio Mulè di Forza Italia contro Il Fatto Quotidiano per l'articolo su Gioacchino Amico, una porcheriaGiorgio Mulè di Forza Italia ha attaccato duramente Il Fatto Quotidiano per l'articolo su Gioacchino Amico in cui viene citato: È una porcheria. virgilio.it Rivelazioni su presunti contatti tra mafia e politica. Mulè: «Colate di fango»Il Fatto riporta i presunti contatti del collaboratore Gioacchino Amico con esponenti politici (nessuno indagato), Mulè smentisce parlando di registro degli infangati. Solidarietà di Schifani al vic ... lasicilia.it Le infamati insinuazioni a danno di Giorgio Mulè se non fossero parte di una strategia di diffamazione sarebbero ridicole. A Giorgio va la solidarietà di @forza_italia che riconferma il suo impegno per una giustizia giusta. x.com Il centrodestra prova a superare lo choc del referendum e in Sicilia avanza Giorgio Mulè. Ha il placet di Marina Berlusconi per le chiavi di Forza Italia e sa che Fratelli d'Italia è in difficoltà. LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook