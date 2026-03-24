Roma, 24 marzo 2026 – Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, è stato una delle facce del Sì. Naturale che oggi sia una delle facce più tristi. Che cosa non è funzionato? “È un verdetto non del tutto negativo, visto che la riforma ha ottenuto il consenso di oltre 12 milioni di italiani, con un distacco non di tipo tennistico, da ko. Bastavano tre o quattro punti in più a noi e in meno a loro e avremmo vinto”. Referendum, Schlein: "Messaggio chiaro a Meloni, governo rifletta" Come si spiega questo risultato che oggettivamente non era nelle previsioni? “È stato un referendum non sulla giustizia ma sul governo Meloni. Basta guardare il primo video che fanno i magistrati di Napoli in cui ballano come una scolaresca al grido di “Chi non salta la Meloni è"”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giorgio Mulè (Forza Italia): “Un attacco al governo. Pesa l’asse con Trump”

Articoli correlati

Trump blinda l’asse con Meloni: «Ottima leader, cerca sempre di aiutare». L’ira del Pd: «Governo smentisca l’aiuto dell’Italia in guerra illegale»Mentre il Medio Oriente brucia e l’Iran annuncia di poter resistere al conflitto per altri sei mesi, Donald Trump ridisegna la mappa delle alleanze...

Leggi anche: Dimmi La Verità | Giorgio Mulè (Fi): «È importante votare al referendum sulla giustizia»

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giorgio Mulè

Temi più discussi: Giorgio Mulè: Dodici milioni di elettori con noi. Il governo va avanti; Giorgio Mulè (Forza Italia): Un attacco al governo. Pesa l’asse con Trump; Referendum giustizia, Giorgio Mulè spiega le ragioni del Sì; La vittoria del No al referendum costituzionale, intervista a Giorgio Mulè (23.03.2026).

Giorgio Mulè: Dodici milioni di elettori con noi. Il governo va avantiIntervista al forzista, frontman per il Sì: La magistratura che ora canta Chi non salta Meloni è e domani giudica gli ... huffingtonpost.it

Le ragioni del Sì, a Ragusa l'iniziativa di Forza Italia con il vicepresidente della Camera Giorgio MulèLa segreteria provinciale di Forza Italia Ragusa, guidata da Giancarlo Cugnata, annuncia un appuntamento di approfondimento sul referendum del 22 e 23 marzo, intitolato «Sì per una Giustizia giusta». lasicilia.it

Quarta Repubblica. . Vince il No, cosa succede ora al governo. Il commento di Giorgio #Mulè #quartarepubblica facebook

Giorgio Mulè: "Dodici milioni di elettori con noi. Il governo va avanti" x.com