Mida compie 90 anni Artigianato in cattedra | L’estro inimitabile in mostra per sempre

Mida celebra quest’anno il suo novantesimo anniversario, rimanendo la più longeva tra le aziende italiane del settore e una delle più antiche d’Europa. Fondata nel 1931, ha mantenuto la sua attività con una breve interruzione durante la Seconda guerra mondiale. In questa occasione, viene presentata una mostra dedicata all’artigianato e all’estro che ne ha caratterizzato la storia nel corso dei decenni.

di Olga Mugnaini È la più longeva d’Italia e tra le più antiche d’Europa e quest’anno compie novant’anni dalla sua fondazione nel 1931, con solo una breve interruzione durante la Seconda guerra mondiale. Mida, la Mostra Internazionale dell’Artigianato, torna alla Fortezza da Basso dal 25 aprile al 3 maggio con circa 500 espositori dall’Italia e dall’estero, confermandosi uno dei principali appuntamenti europei dedicati all’artigianato di qualità. La mostra è stata presentata ieri a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministro Adolfo Urso, Lorenzo Becattini presidente Fiera, Elisa Guidi art director di Mida e Alessandra Pastorelli della Direzione generale del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mida compie 90 anni. Artigianato in cattedra: "L’estro inimitabile in mostra per sempre" Articoli correlati Artigianato. Sofia Capellini (AEFI): “Al MIDA si osserva la crescita delle PMI e l’innovazione dell’artigianato italiano”“La Mostra Internazionale dell’Artigianato (MIDA) celebra quest’anno il traguardo delle 90 edizioni, confermandosi una delle fiere più antiche,... Mostra dell’Artigianato 2026: presentata l’edizione numero 90ROMA – Nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stata presentata oggi, 18 marzo 2026, MIDA 90, la Mostra Internazionale... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mida compie Temi più discussi: Mida compie 90 anni. Artigianato in cattedra: L’estro inimitabile in mostra per sempre; Mida compie 90 anni: a Firenze torna la storica mostra dell’artigianato. Ecco tutto quello che devi sapere. Le date; La mostra internazionale dell’artigianato di Firenze compie 90 anni; La Mostra internazionale dell'artigianato di Firenze compie 90 anni. Mida compie 90 anni. Artigianato in cattedra: L’estro inimitabile in mostra per sempreLa kermesse aprirà i battenti in Fortezza dal 25 aprile al 3 maggio. Il ministro Urso: Momento decisivo per riflettere sul da farsi. per aiutare il settore. È un asset fondamentale per il Paese. lanazione.it Mostra dell’Artigianato 2026: presentata l’edizione numero 90Nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stata presentata oggi, 18 marzo 2026, MIDA 90, la Mostra Internazionale dell'Artigianato di Firenze che quest’anno compie novant'anni. firenzepost.it PRESENTATA A ROMA AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY MIDA 90 - LA MOSTRA INTERNAZIONALE DELL’ARTIGIANATO PIÙ LONGEVA D’ITALIA. A FIRENZE DAL 25 APRILE AL 3 MAGGIO 2026, ANNO HE CELEBRA IL 90° ANNIV - facebook.com facebook