Ufficialmente commerciante legato alla malavita lombarda | chi è Gioacchino Amico

Giorgia Meloni è stata coinvolta in una discussione sulla stampa di sinistra a causa di un selfie risalente al 2019, pubblicato sui social. La foto mostra l’attuale leader politica insieme a Gioacchino Amico, un uomo che ha collaborato con le autorità come pentito di mafia. Amico, ufficialmente commerciante, ha legami con la malavita lombarda. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato diverse reazioni pubbliche.

Giorgia Meloni è tornata nel mirino della stampa di sinistra, la “redazione unificata” come l’ha definita in un comunicato social, per un selfie riemerso dal lontano 2019 con Gioacchino Amico, pentito di mafia. Amico, 39 anni, lo scorso gennaio ha deciso di collaborare con la giustizia, promettendo di portare nuove rivelazioni nelle indagini su Hydra, che sta lavorando per smantellare il sistema della criminalità organizzata a Milano. Ufficialmente, lavora come commerciante all’ingrosso di frutta e verdura ma in verità le sue attività vertono su tutt’altro. “Il mio ravvedimento inizia dopo qualche mese all'interno della struttura carceraria del Pagliarelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ufficialmente commerciante, legato alla malavita lombarda: chi è Gioacchino Amico Hydra, processo alla mafia lombarda: il nuovo pentito Gioacchino Amico contro i boss al Nord, “in libertà c’è gente molto feroce”Milano, 20 marzo 2026 – Nell’aula bunker davanti al carcere di San Vittore, ha preso il via il maxi processo a carico di 45 imputati sulla alleanza... Processo Hydra, spunta un nuovo pentito: chi è Gioacchino AmicoC’è un nuovo pentito nel processo Hydra sulla presunta alleanza tra esponenti di camorra, ‘ndrangheta e Cosa Nostra in Lombardia: Gioacchino Amico,... Il pentito Gioacchino Amico e i rapporti con la politica, Report rivela: Aveva un pass alla CameraGioacchino Iachinu Amico, originario di Canicattì, è ritenuto un esponente di vertice del clan Senese. Nelle scorse settimane ha deciso di collaborare con la giustizia ... grandangoloagrigento.it Chi è Gioacchino Amico, il pentito del processo Hydra fotografato con la premier MeloniIl 40enne, ritenuto referente il Lombardia del clan Senese, è diventato un collaboratore di giustizia. Lo foto contestata, fu scattata a Milano nel 2019 in occasione di una convention di Fratelli d’It ... msn.com