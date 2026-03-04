Elisa Iorio racconta l’oro alle parallele contro Nemour | Ginnasticomania

Elisa Iorio è la protagonista della nuova puntata di Ginnasticomania. La ginnasta italiana ha conquistato l’oro alle parallele contro Nemour durante la World Cup di Cottbus. In passato ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove ha vinto la medaglia d’argento nella finale a squadre. La sua carriera si arricchisce con questa vittoria in una competizione internazionale.

Protagonista di questa nuova puntata di Ginnasticomania è Elisa Iorio, vice-campionessa olimpica con l’Italia nella finale a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024 e autrice di una straordinaria impresa nella World Cup di ginnastica artistica a Cottbus. La ginnasta azzurra ha conquistato la medaglia d’oro alle parallele, battendo niente meno che la campionessa olimpica in carica Kaylia Nemour. Un successo ancora più significativo perché arrivato dopo un lungo periodo di stop dovuto a un infortunio. In occasione della prima tappa della Serie A di ginnastica artistica a Modena, Chiara Sani ha incontrato Elisa Iorio per una chiacchierata esclusiva: dalle emozioni di questa incredibile vittoria al significato di salire sul gradino più alto del podio contro un’avversaria che ha sempre ammirato. 🔗 Leggi su Oasport.it

