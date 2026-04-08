Giletti contro Rai | Si sa che fine fanno i programmi che funzionano l'azienda lo smentisce

Massimo Giletti ha commentato pubblicamente sulla presunta chiusura anticipata del suo programma, Lo Stato delle Cose, criticando la Rai con alcune parole. La rete ha successivamente smentito ufficialmente la fine anticipata della trasmissione, confermando che la programmazione proseguirà come previsto. La discussione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e i telespettatori, che attendono ulteriori aggiornamenti ufficiali.

Massimo Giletti non ha risparmiato frecciatina nei confronti della Rai dopo la presunta chiusura anticipata de Lo Stato delle Cose. Il conduttore si è lasciato andare a frasi come "si sa che fine fanno i programmi che funzionano" e l'azienda ha replicato: "La fiducia reciproca è imprescindibile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Partinico. Intanto partiamo dall’inchiesta di Giletti sul tesoro di Totò Riina a Malta che sicuramente continua grazie anche a nuove indicazioni che ci sono pervenute. Fa strano che nessuno abbia mai cercato il patrimonio dei Riina, come dice Grado. Localment - facebook.com facebook

#Garlasco, un rapporto che fa discutere e Giletti non ci sta x.com