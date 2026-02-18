Massimo Giletti lascia gli studi di Rai 2 dopo una lite in diretta con un giornalista
Massimo Giletti ha abbandonato gli studi di Rai 2 dopo un acceso confronto in diretta con un collega giornalista. La discussione si è scaldata quando Giletti ha contestato alcune domande, portando il conduttore a interrompere la trasmissione e uscire dallo studio. Testimoni riferiscono che l’episodio è stato molto teso e ha suscitato sorpresa tra i presenti. La scena è stata ripresa anche dai social, dove molti si sono domandati cosa abbia scatenato questa reazione improvvisa. La vicenda rimane al centro dell’attenzione.
"> Massimo Giletti lascia lo studio di Rai 2 durante un acceso dibattito. Massimo Giletti ha suscitato polêmica ieri sera durante la diretta di “Il processo al 90º” su Rai 2, abbandonando il proprio studio dopo un acceso confronto con il giornalista napoletano Massimo D’Alessandro. L’episodio è scoppiato in seguito ai fatti controversi emersi dopo il match tra Inter e Juventus, conclusosi con una vittoria per 3-2 della squadra nerazzurra. Un acceso scambio di opinioni. Durante il dibattito, D’Alessandro ha criticato il comportamento di alcuni protagonisti, sostenendo: “È divertente vedere juventini e interisti litigare, ma Chivu ha perso un’importante occasione di condanna verso il suo giocatore”. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Massimo Giletti lascia lo studio al Processo al 90°: lite furiosa su Bastoni e Calciopoli, poi l’addio clamorosoMassimo Giletti ha deciso di uscire dallo studio del Processo al 90° dopo una discussione accesa con Gian Luca Rossi riguardo Bastoni, Rocchi e lo scandalo Calciopoli.
Rai Due, Massimo Giletti imbufalito interrompe il collegamento dopo le critiche ad Alessandro Bastoni (“Scandaloso, sa di aver mentito”)Massimo Giletti si infuria e interrompe il collegamento dopo aver ascoltato le accuse ad Alessandro Bastoni, che ha mentito durante il match.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Massimo Giletti lascia lo studio al Processo al 90°: lite furiosa su Bastoni e Calciopoli, poi l'addio clamoroso; Giletti lascia lo studio di Processo al 90°: scontro in diretta su arbitri e Bastoni; Giletti furioso in diretta lascia lo studio per la bufera Bastoni: L'Inter faceva cose peggiori rispetto a Moggi...; Siete in malafede, Giletti litiga (su Bastoni e Calciopoli) a Processo al 90° e se ne va.
Massimo Giletti lascia lo studio al Processo al 90°: lite furiosa su Bastoni e Calciopoli, poi l’addio clamorosoMassimo Giletti abbandona lo studio del Processo al 90° dopo uno scontro durissimo con Gian Luca Rossi su Bastoni, Rocchi e Calciopoli ... fanpage.it
Inter-Juve, Giletti s'arrabbia e lascia lo studio Rai: Siete in malafede. Lite sullo Scudetto prescrittoInter-Juve, Giletti s'arrabbia e lascia lo studio Rai durante l'ultima puntata de 'Il Processo al 90': Siete in malafede. Lite sullo Scudetto prescritto. sport.virgilio.it
“Non ti ho accusato di fare parte di una lobby gay, ma di una cosa ben più grave” L'affondo di Ranucci per Massimo Giletti, cosa sta succedendo: https://fanpa.ge/DlrzJ facebook
Massimo #Giletti: “ #Spalletti sta facendo miracoli con giocatori che alla #Juve hanno completamente fallito con altri allenatori. I panchinari non sono all’altezza dei titolari. Oggi guardi la #Juventus e ti diverti, nonostante le ultime sconfitte. Scuse di #Bastoni po x.com