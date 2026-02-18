massimo giletti lascia gli studi di rai 2 dopo una lite in diretta con un giornalista

Massimo Giletti ha abbandonato gli studi di Rai 2 dopo un acceso confronto in diretta con un collega giornalista. La discussione si è scaldata quando Giletti ha contestato alcune domande, portando il conduttore a interrompere la trasmissione e uscire dallo studio. Testimoni riferiscono che l’episodio è stato molto teso e ha suscitato sorpresa tra i presenti. La scena è stata ripresa anche dai social, dove molti si sono domandati cosa abbia scatenato questa reazione improvvisa. La vicenda rimane al centro dell’attenzione.

Massimo Giletti ha suscitato polêmica ieri sera durante la diretta di "Il processo al 90º" su Rai 2, abbandonando il proprio studio dopo un acceso confronto con il giornalista napoletano Massimo D'Alessandro. L'episodio è scoppiato in seguito ai fatti controversi emersi dopo il match tra Inter e Juventus, conclusosi con una vittoria per 3-2 della squadra nerazzurra. Un acceso scambio di opinioni. Durante il dibattito, D'Alessandro ha criticato il comportamento di alcuni protagonisti, sostenendo: "È divertente vedere juventini e interisti litigare, ma Chivu ha perso un'importante occasione di condanna verso il suo giocatore".

Massimo Giletti lascia lo studio al Processo al 90°: lite furiosa su Bastoni e Calciopoli, poi l’addio clamorosoMassimo Giletti ha deciso di uscire dallo studio del Processo al 90° dopo una discussione accesa con Gian Luca Rossi riguardo Bastoni, Rocchi e lo scandalo Calciopoli.

Rai Due, Massimo Giletti imbufalito interrompe il collegamento dopo le critiche ad Alessandro Bastoni (“Scandaloso, sa di aver mentito”)Massimo Giletti si infuria e interrompe il collegamento dopo aver ascoltato le accuse ad Alessandro Bastoni, che ha mentito durante il match.

