Matviichuk | L'appetito imperiale di Mosca è senza fine Chi pensa che Putin si fermerà all'Ucraina è un illuso
Una dirigente ucraina afferma che l’interesse di Mosca per l’espansione è continuo e che chi pensa che Putin si limiti all’Ucraina è illuso. Spiega che sono stati commessi quasi 100.000 crimini di guerra e che le vittime civili e militari superano le 470.000. Secondo lei, il popolo ucraino desidera la pace, ma non crede che arrendersi possa portarla.
Quasi 100mila crimini di guerra subiti, oltre 470mila vittime tra militari e civili: “Gli ucraini vogliono la pace, ma arrendersi non serve. Putin va convinto che la guerra non gli conviene”. L'intervista di Fanpage.it ad Oleksandra Matviichuk che spiega perché non possiamo dimenticare l’Ucraina: “Solo la libertà rende più sicuro il mondo”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
