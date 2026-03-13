Matviichuk | L'appetito imperiale di Mosca è senza fine Chi pensa che Putin si fermerà all'Ucraina è un illuso

Una dirigente ucraina afferma che l’interesse di Mosca per l’espansione è continuo e che chi pensa che Putin si limiti all’Ucraina è illuso. Spiega che sono stati commessi quasi 100.000 crimini di guerra e che le vittime civili e militari superano le 470.000. Secondo lei, il popolo ucraino desidera la pace, ma non crede che arrendersi possa portarla.