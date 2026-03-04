Come fanno gli animali a capire che è il momento di svegliarsi dal letargo | cosa sentono alla fine dell'inverno

Gli animali in letargo percepiscono il momento di risvegliarsi grazie a diversi segnali esterni e interni. L'ipotalamo, una zona del cervello, gioca un ruolo chiave nel processare queste informazioni e nel dare il via al risveglio. Alla fine dell'inverno, cambiamenti di temperatura, durata della luce e altri fattori stimolano il sistema fisiologico degli animali.

