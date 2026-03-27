FALCONARA MARITTIMA - Torna la rassegna ‘Note d’inverno', lanciata nei mesi scorsi e nata dalla collaborazione tra la scuola di musica Vincent Persichetti e il Comune di Falconara. Domenica 29 Marzo alle 18 al Centro Pergoli la manifestazione, con la direzione artistica del Maestro Roberta Serpilli, ci proporrà un evento speciale: musica classica ed astrologia. «Vogliamo fortemente portare iniziative musicali per tutti – afferma Serpilli – e far conoscere la musica classica attraverso canali insoliti. La musica classica deve essere universale e la missione della nostra scuola è questa. Il Comune ci supporta in queste iniziative e siamo molto felici di questa sensibilità». 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Domenica al "Pergoli" il ritorno di "Note d'Inverno" con un inedito connubio tra musica e astrologia

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