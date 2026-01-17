Il cartello choc che spaventa i padroni maleducati di cani | Ho messo del veleno sui muri

Un cartello affisso su un portone di via Briantea a Como ha attirato l’attenzione dei residenti e dei proprietari di cani. Con un messaggio diretto e semplice, segnala un gesto estremo: “Ho messo del veleno sui muri”. La scritta ha suscitato preoccupazione, evidenziando le tensioni tra chi desidera rispettare le regole e chi si sente vittima di comportamenti maleducati o irresponsabili.

Un cartello affisso su un portone di via Briantea a Como ha fatto scattare l'allarme tra i residenti e i proprietari di cani. La segnalazione, arrivata da un lettore e documentata con una fotografia, mostra un foglio stampato con la scritta "Attenzione ai vostri cani. Ho messo del veleno sui muri di fianco al portone", accompagnata da simboli espliciti che richiamano il rischio per gli animali. Un messaggio che non può essere ignorato, perché evoca una situazione potenzialmente pericolosa non solo per i cani, ma anche per le persone, in particolare bambini, che potrebbero entrare in contatto con superfici contaminate.

