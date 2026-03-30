L'Italia rischia di perdere Tresoldi l'italiano con più gol in Europa che può giocare con tre nazionali

Da fanpage.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante italiano più prolifico in Europa, Tresoldi, potrebbe perdere l’opportunità di rappresentare il paese di nascita, dato che non ha mai debuttato con la Nazionale. Attualmente è conteso tra Italia, Germania e Argentina, nazioni con cui potrebbe scegliere di giocare in futuro. La situazione mette in discussione la possibilità che l’Italia possa ancora schierarlo in futuro.

Tresoldi è l'attaccante italiano più prolifico in Europa ma non ha mai giocato con la Nazionale: è conteso fra Italia, Germania e Argentina che può beffare le due europee. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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