L'Italia rischia di perdere Tresoldi l'italiano con più gol in Europa che può giocare con tre nazionali
L’attaccante italiano più prolifico in Europa, Tresoldi, potrebbe perdere l’opportunità di rappresentare il paese di nascita, dato che non ha mai debuttato con la Nazionale. Attualmente è conteso tra Italia, Germania e Argentina, nazioni con cui potrebbe scegliere di giocare in futuro. La situazione mette in discussione la possibilità che l’Italia possa ancora schierarlo in futuro.
Tresoldi è l'attaccante italiano più prolifico in Europa ma non ha mai giocato con la Nazionale: è conteso fra Italia, Germania e Argentina che può beffare le due europee. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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