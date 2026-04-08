In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Giannini ha commentato la corsa al quarto posto, evidenziando che la Roma deve riprendersi rapidamente. Ha sottolineato come le squadre di Como e Juventus abbiano mostrato di avere qualcosa in più rispetto ai giallorossi in questa fase della stagione. Le sue parole si concentrano sulle sfide che le squadre affrontano per conquistare una posizione valida in classifica.

di Francesco Spagnolo Giannini in una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport si è soffermato sulla lotta per il quarto posto. Ecco le sue parole. L’ex capitano e bandiera giallorossa Giuseppe Giannini analizza il momento delicato della Roma sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Dalla complicata rincorsa alla zona Champions al futuro di Gian Piero Gasperini, fino alle necessarie mosse di mercato per colmare il gap con le prime della classe. Ecco il suo pensiero. CREDERE AL QUARTO POSTO – « Deve farlo, ma è difficile anche se mancano ancora 7 gare e ci sono 21 punti in palio. Chi è davanti però sta meglio della Roma e dietro corre pure l’Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giannini sulla lotta per il quarto posto: «La Roma deve rialzarsi subito. Como e Juve hanno dimostrato di avere questa cosa in più rispetto ai giallorossi»

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#ottoemezzo Massimo Giannini ha criticato duramente le ipotesi di riforma elettorale attribuite al governo guidato da Giorgia Meloni. x.com