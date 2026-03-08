Genoa Roma 2-1 la sconfitta dei giallorossi riapre la lotta per il quarto posto Juve a -1 dalla squadra di Gasperini

Il Genoa ha battuto la Roma 2-1 in una partita valida per la Serie A. La sconfitta dei giallorossi li porta a riaprire la corsa per il quarto posto, mentre la Juventus si trova a un punto dalla squadra di Gasperini. La sfida si è giocata in Liguria, con i padroni di casa che sono passati in vantaggio e hanno mantenuto il risultato fino alla fine.

Genoa Roma 2-1, i giallorossi perdono in Liguria e si vedono risucchiati nella lotta per il quarto posto. Per il Grifone vittoria importante. L’incontro tra Genoa Roma si è rivelato una battaglia tattica ed emozionante, decisa solo dai colpi di scena della ripresa dopo un primo tempo di studio e grande intensità agonistica. Fin dai primi minuti, l’arbitro Andrea Colombo ha dovuto gestire una gara fisica, estraendo cartellini gialli per Ndicka e Masini già nel primo quarto d’ora per placare gli animi. Il match si sblocca al 52?, quando il match subisce una fiammata dei padroni di casa: Junior Messias si presenta sul dischetto e batte Mile Svilar con un rigore centrale e glaciale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Genoa-Roma 2-1: video, gol e highlightsLa sfida tra ex la vince De Rossi che batte nel finale la Roma e si allontana dalla zona retrocessione. I gol arrivano tutti nella ripresa: in tre minuti il Genoa va in vantaggio col rigore di Messias ... sport.sky.it

Cuore Genoa! Battuta 2-1 la Roma, decisivo VitinhaIl Genoa sorprende la Roma con un atteggiamento iper-aggressivo e con un pressing asfissiante. Non a caso la prima mezza giocata di Malen arriva solo al 21': sgasata che si chiude con la conclusione d ... fantacalcio.it

