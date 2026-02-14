La Juventus fatica a colmare il divario con l’Inter a causa di diversi problemi concreti. I giocatori più esperti della squadra non dimostrano ancora tutta la solidità necessaria, e Spalletti non dispone di un attaccante di riserva di livello. Inoltre, le alternative alle prime scelte spesso mostrano lacune tecniche e meno esperienza. La mancanza di un centravanti affidabile e la carenza di rotazioni di qualità ostacolano la crescita complessiva del team. Questi aspetti si traducono in prestazioni meno costanti e in un gap evidente rispetto ai rivali nerazzurri.

La Juve è all'inizio di un ciclo, ma anche al terzo tentativo dopo la falsa partenza con l'Allegri bis e con Thiago Motta e Giuntoli. Comolli ha appena ultimato la squadra dei suoi collaboratori, Spalletti ha preso in mano una situazione precaria e l'ha già rimessa in piedi per dare continuità: rispetto all'Inter, però, nel derby d'Italia numero 186 (il 93 a San Siro) la distanza fra i bianconeri e i nerazzurri è ancora notevole. Vediamo i punti più significativi. Questione senatori. La Juve ne ha ancora pochi e con meno partite di quelle giocate dal gruppo storico nerazzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla punta centrale ai rincalzi, le 5 cose che mancano alla Juve per colmare il gap con l'Inter

La Juventus si prepara a sfidare l’Inter a San Siro con un nuovo volto e un nuovo protagonista: Kenan Yildiz.

Dopo la partita tra Inter e Napoli, Scott McTominay ha commentato la situazione delle due squadre.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il mercato rivoluziona l'attacco della Roma: chi sono i nuovi titolari di Gasperini?; Teja (Moons): Alle aziende non serve un Chief AI Officer, ma un Chief Innovation Officer; Nocerina, il derby rossonero alla Palmese; Analisi Tattica: il Parma di Carlos Cuesta.

CdS - Lautaro ora punta la Juve: capocannoniere con l'asterisco x.com

Rocchi punta su La Penna per Inter-Juve, L'arbitro della sezione di Roma 1 avrà come collaboratori in campo Meli e Alassio, con Doveri nel ruolo di quarto ufficiale. Nella sala VAR di Lissone Chiffi e Abisso facebook