Il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, afferma chiaramente che l’obiettivo dell’associazione è ridurre il divario di genere. La discussione sulla parità di genere nel settore cooperativo è al centro delle loro attività, con un impegno concreto a promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne. La volontà di colmare il gap viene espressa senza mezzi termini durante le iniziative e i discorsi ufficiali.

di Cristina Degliesposti RAVENNA "L’obiettivo è colmare il gap". Non si nasconde dietro a un dito il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi. Perché l’ultima indagine sulla parità di genere, l’inclusione e la diversità condotta su un tessuto di 352 coop per 28mila lavoratori e oltre 320mila soci parla chiaro: il 55% della forza lavoro è donna, con punte del 62% nella grande distribuzione e del 71% nelle coop sociali, ma ai vertici e nei cda siedono ancora quasi solo uomini. Presidente, una sconfitta? "Piuttosto la consapevolezza di dover fare molto di più, anche se il lavoro avviato quattro anni fa con il nostro ente certificatore ci... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Legacoop e la parità di genere: "Vogliamo colmare il gap"

Parità di genere, ATM ottiene la certificazione: abbattuto il gender pay gapMilano, 19 dicembre 2025 - Pari opportunità, cambiamento culturale e valorizzazione delle diversità: sono questi i risultati che hanno portato il...

Parità di genere, Legacoop: "La certificazione un obiettivo per 7 cooperative su 10"Il dato emerge dall'indagine svolta sulle associate a Legacoop Romagna e sarà al cuore di un convegno sul tema in calendario per giovedì 5 marzo “La...

Tutti gli aggiornamenti su Legacoop e la parità di genere Vogliamo...

Temi più discussi: Parità di genere, Legacoop: La certificazione un obiettivo per 7 cooperative su 10; Giornata della Donna, a Ravenna evento Legacoop e Federcoop su certificazione della parità di genere; Parità di genere, il 70% delle cooperative punta alla certificazione; La Certificazione di Genere è l'obbiettivo del 70% delle cooperative. Se ne parla all’evento Cooperare per cambiare organizzato da Legacoop Romagna e Federcoop Romagna.

Cooperare per cambiare: a Ravenna un evento sulla parità di genere promosso da Legacoop RomagnaParità di opportunità, linguaggio inclusivo e valorizzazione delle differenze saranno i temi centrali dell’evento Cooperare per cambiare, in programma ... ravennanotizie.it

Parità salariale, l’alleanza delle imprese: No alle ambiguità sui contratti pirataDa Confindustria a Legacoop: La trasparenza si raggiunge con gli accordi sottoscritti dalle sigle più rappresentative ... repubblica.it

3/3/26. RIPRISTINO NATURA: IL MONDO DELLA PESCA CHIEDE UNA CABINA DI REGIA E UN'AUTHORITY PER LA TRANSIZIONE ITTICA Le richieste avanzate da AGCI Pesca e Acquacoltura, Confcooperative Fedagripesca e Legacoop Agroalimentare in x.com

3/3/26. RIPRISTINO NATURA: IL MONDO DELLA PESCA CHIEDE UNA CABINA DI REGIA E UN'AUTHORITY PER LA TRANSIZIONE ITTICA Le richieste avanzate da AGCI Pesca e Acquacoltura, Confcooperative Fedagripesca e Legacoop Agroalimentare in facebook