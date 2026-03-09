Notte rosa Umberto Tozzi live alla Kioene Arena di Padova

Domenica 5 ottobre, all’Arena di Verona, si è conclusa la grande festa di “L’ultima notte rosa the final tour” con un concerto sold out di Umberto Tozzi. L’artista ha annunciato a sorpresa le ultime date della sua tournée mondiale, che rappresentano anche il suo addio ai live. La serata a Padova, presso la Kioene Arena, ha visto l’artista esibirsi davanti a un pubblico numeroso.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Sette concerti in Italia (come le sette lettere che compongono il suo nome) e cinque concerti in Europa (come le cinque lettere che compongono il suo cognome). Queste date sugellano il ciclo di live che inizia dal trionfale debutto di giugno 2024 alle Terme di Caracalla a Roma, toccando i grandi eventi outdoor come Piazza San Marco a Venezia e le tappe nei palasport di Milano, Torino, Firenze e Bologna, i teatri più prestigiosi da Genova a Palermo e le piazze più suggestive d’Italia fino ad arrivare alle notti magiche del Teatro Antico di Taormina, al maestoso Forte di Bard e all’incantevole scenario dell’Arena di Verona. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Luciano Ligabue live alla Kioene Arena di PadovaDopo il successo dello scorso anno alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta e dopo gli attesissimi 4 eventi negli stadi della... Frah Quintale con “Palazzetti’26”, il live alla Kioene Arena di PadovaFrah Quintale fa tappa a Padova, alla Kioene Arena, con il suo tour “Palazzetti’26”. Notte rosa - Umberto Tozzi - Live all'Arena di Verona - 5 Ottobre 2025 Contenuti utili per approfondire Umberto Tozzi Temi più discussi: Umberto Tozzi, la possibile scaletta del concerto di Bari (7 marzo 2026); Umberto Tozzi: Ho visto gli alieni. I cantanti di oggi? A parte Achille Lauro non conosco nessuno, non mi danno niente; Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio L’Ultima Notte Rosa – The Final Show; MUSICA - L'ultima notte rosa-The Final Show, al via giovedì dal PalaSele di Eboli il tour di addio alla scena live. L’ultima notte rosa, Umberto Tozzi al PalaSele di EboliParte domani dal PalaSele di Eboli l’ultimo tour di Umberto Tozzi: L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW, l’ultima volta sui palchi dell’artista italiano t ... gazzettadisalerno.it Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio L’Ultima Notte Rosa – The Final ShowParte domani, dal PalaSele di Eboli, l’ultimo tour di Umberto Tozzi, una delle voci più amate della musica italiana. L’Ultima Notte Rosa – The Final Show segna l’addio dell’artista alle scene live, ... megamodo.com Dott. Umberto Tozzi added a new... - Dott. Umberto Tozzi - facebook.com facebook Le compagne di prigione che le cantano “Gloria” di Umberto Tozzi. #Gloria #Gloria2 #GloriaIlRitorno x.com