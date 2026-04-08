Giaccherini | Conte riporterà l’Italia ai Mondiali lui cambia tutto fa la differenza

La Gazzetta dello Sport ha avviato una campagna di sostegno per Antonio Conte come commissario tecnico della Nazionale di calcio. Nel quadro di questa iniziativa, è stata intervistata Emanuele Giaccherini, che ha collaborato con Conte durante l’Europeo del 2016. Giaccherini ha espresso fiducia nel lavoro del tecnico, affermando che riuscirà a portare l’Italia ai Mondiali e che il suo modo di allenare fa la differenza.