Giaccherini | Conte riporterà l’Italia ai Mondiali lui cambia tutto fa la differenza
La Gazzetta dello Sport ha avviato una campagna di sostegno per Antonio Conte come commissario tecnico della Nazionale di calcio. Nel quadro di questa iniziativa, è stata intervistata Emanuele Giaccherini, che ha collaborato con Conte durante l’Europeo del 2016. Giaccherini ha espresso fiducia nel lavoro del tecnico, affermando che riuscirà a portare l’Italia ai Mondiali e che il suo modo di allenare fa la differenza.
La Gazzetta dello Sport ha ufficialmente lanciato la campagna per Antonio Conte in Nazionale. E ha supporto ha intervistato Emanuele Giaccherini, uomo-simbolo di Conte ai tempi dell’Europeo 2016. Conte lo chiamava “Giaccherinho”. Il suo è un vero e proprio endorsement, forse anche di più. “È il condottiero a cui aggrapparsi nelle difficoltà. Ti prepara come soldati in battaglia, esattamente quello che servirebbe adesso”. “Ha un modus operandi che ti entra dentro. Se lo segui, cresci. E per lui i giocatori sputano sangue. Sa creare un’empatia unica con il gruppo. Riesce a far assimilare le cose in modo molto veloce. In campo sai sempre cosa fare, in allenamento l’hai provato mille volte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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L’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale, Emanuele Giaccherini, caldeggia la scelta dell’Italia di puntare su Conte come ctL'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale, Emanuele Giaccherini, caldeggia la scelta dell'Italia di puntare su Conte come ct ... calcionews24.com
"Ha un modus operandi che ti entra dentro. Se lo segui, cresci. E per lui i giocatori sputano sangue. Sa creare un’empatia unica con il gruppo" I dettagli: https://www.ilnapolista.it/2026/04/giaccherini-conte-riportera-litalia-ai-mondiali-lui-cambia-tutto-fa-la-differe - facebook.com facebook
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