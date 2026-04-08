Giaccherini vota Conte | È l’uomo giusto per rifondare la Nazionale ci riporterà ai Mondiali! Ricordo la strigliata dopo un’amichevole contro la Germania

Emanuele Giaccherini, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale, ha espresso il suo sostegno per la nomina di Antonio Conte come commissario tecnico della squadra azzurra. Secondo Giaccherini, Conte ha le capacità per rilanciare la nazionale e portarla nuovamente ai Mondiali. Ricordando un episodio passato, ha menzionato una discussione avuta con il tecnico dopo una partita amichevole contro la Germania.

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