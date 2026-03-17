Max Pezzali mi portò a cena e mi diede il testo di ‘L’Universo tranne noi’ Scoppiai in lacrime e la cameriera pensò avessi avuto un lutto Chi lavorava con lui ha provato a soffocare le sue potenzialità | parla la moglie Debora

Debora, moglie di un cantante noto, ha raccontato di aver ricevuto una cena con Max Pezzali durante la quale le consegnò il testo di una sua canzone. Ricorda di aver pianto dopo aver letto le parole, al punto che la cameriera pensò avesse avuto un lutto. Inoltre, ha riferito di un incontro in cui, mentre era in macchina, ha percepito di essere stata notata senza essere vista.

“Ti ho incontrata, ma tu non mi hai visto. Eri in macchina, è stato un attimo, ma il mio cuore si è come bloccato”. Sono i primi versi di una delle canzoni più famose di Max Pezzali, “L’universo tranne noi”, uscita nel 2013. Dietro quella canzone cioè un nome e cognome: la moglie Debora Pelamatti. “I fan hanno percepito subito che io lo ami molto e sia protettiva: – ha spiegato, come riporta Il Corriere della Sera, in un video dove Pelamatti ha risposto alle domande pervenute ai fan – l’ho conosciuto a 21 anni quando facevo l’università a Pavia, è un’amicizia che poi si è trasformata in amore. Sanno che lo tutelo sempre, in questo ambiente non è facile, lo difendo in ogni situazione: Max è il centro della mia vita insieme a Hilo (il figlio del cantante, avuto da una precedente relazione), i miei genitori e i miei nipoti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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