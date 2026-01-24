La Toscana attrattiva per gli under 34

La Toscana si conferma una regione attrattiva anche per i giovani under 34. A Pistoia, in particolare, i giovani contribuiscono significativamente alla crescita economica e alla produttività regionale. La presenza di giovani talenti e iniziative mirate favoriscono uno sviluppo equilibrato, offrendo opportunità di lavoro e formazione. Questo dinamismo rappresenta un elemento chiave per il futuro sostenibile della regione, consolidando il ruolo dei giovani come protagonisti della crescita toscana.

PISTOIA Un ruolo fondamentale per il successo della produttività arriva, su scala regionale, da parte dei giovani. Lo dicono i dati dell'ultimo rapporto Cnel sull' attrattività territoriale giovanile e lo ribadisce Filippo Gruni, vicepresidente di Confcommercio Pistoia e Prato e numero due nazionale del Gruppo Giovani. Tra il 2011 e il 2024, la Toscana ha registrato un saldo migratorio positivo di circa 14mila giovani under 34, diventando la regione con il miglior rapporto tra partenze e arrivi dall'estero a pari merito con il Lazio. Un risultato che, secondo lo studio, vale oltre 5 miliardi di euro in termini di capitale umano.

