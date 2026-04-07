La Ruota della Fortuna Gerry Scotti chiede scusa | Si può sbagliare Samira sorpresa

Nella puntata del 7 aprile di La Ruota della Fortuna, il conduttore ha aperto con un messaggio di scuse dopo aver pronunciato una frase controversa in una puntata precedente. Gerry Scotti ha spiegato di aver commesso un errore e ha detto che si può sbagliare. La puntata ha visto anche la partecipazione di un’ospite sorpresa, mentre la concorrente ha mostrato entusiasmo per la sfida.

La puntata del 7 aprile de La Ruota della Fortuna si apre con le parole di un Gerry Scotti provato che chiede scusa per una frase pronunciata qualche giorno fa in una puntata dello show. Delle scuse, e un lungo discorso, che hanno sorpreso anche Samira Lui che, dopo essere scesa dalle scale, ha scoperto cosa era accaduto. La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti chiede scusa. Ma partiamo dall’antefatto. Qualche giorno fa, nel corso di una puntata de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti aveva avuto uno scambio di battute con la concorrente Alessia da Arco. La donna aveva raccontato di essere una insegnante di italiano, storia e geografia. “Ma al momento impegnata nel sostegno”, aveva chiarito. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti chiede scusa: “Si può sbagliare”. Samira sorpresa La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti commuove Samira Lui con una sorpresa specialeLa puntata del 6 marzo de La Ruota della Fortuna si apre con la commozione di Samira Lui, accolta da Gerry Scotti con un mazzo di fiori per celebrare... La ruota della fortuna, Samira Lui troppo intima e Gerry Scotti: “Ma può chiedermi questo?”C’è un appuntamento che, sera dopo sera, continua a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 subito dopo il Tg5. Temi più discussi: La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Andrea Video; La ruota della fortuna: Domenica 29 marzo Video; La ruota della fortuna: Jackpot: a Bangkok Video; La ruota della fortuna: Amedeo alla Ruota delle Meraviglie Video. La Ruota della Fortuna, Samira Lui sovrasta Gerry Scotti col flauto: Ora l’ho capito. Finale atroce per la campionessaNella puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 6 aprile 2026 Gerry Scotti si trasforma in musicista (con scarsi risultati), molto meglio Samira Lui ... libero.it La Ruota Della Fortuna, puntata 6 Aprile: ecco quanto ha vinto il campioneLa Ruota Della Fortuna continua a girare e a fare compagnia al pubblico e a regalare premi al campione in carica ... mondotv24.it Ripercorriamo 40 anni di auto messe in palio presso La Ruota della Fortuna, gioco cult di Canale 5: dalla Fiat Croma alla 500 elettrica. https://auto.everyeye.it/notizie/mike-bongiorno-gerry-scotti-auto-leggendarie-vinte-ruota-fortuna-868948.htmlutm_mediu - facebook.com facebook