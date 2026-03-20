Durante l’intervista a “Un Giorno da Pecora”, Lory Del Santo ha commentato l’aspetto di Giorgia Meloni, definendola sexy e paragonandola a Ornella Muti, sottolineando il viso dolce. Nel frattempo, domenica 22 e lunedì 23 marzo, gli italiani sono chiamati alle urne per il referendum sulla giustizia. La consultazione elettorale coinvolge diversi cittadini che devono esprimersi su questa tematica.

Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani si recheranno alle urne per esprimere il proprio voto per il referendum sulla giustizia. Non ha dubbi Lory Del Santo che fa il suo endorsement pubblico: “Voto assolutamente sì, bisogna svegliare questa politica addormentata, fatta di correnti che vanno al di là della ricerca della giustizia e della verità. E poi per trovare un po’ di eccitazione: il sorteggio è eccitamento ad esempio, non sai mai chi potrebbe essere chiamato, è veramente eccitante e per questo mi piace molto”, ha dichiarato l’attrice a “ Un Giorno da Pecora ” su Radio1. Non proprio una analisi politica strutturata: “Chi è stato il più ‘sexy’ di questa campagna elettorale? Io ormai guardo più che altro le donne, che hanno fascino ed un potere enorme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Giorgia Meloni è sexy, è una piccola Ornella Muti, ha un visino dolce”: Lory Del Santo senza freni a “Un Giorno da Pecora”

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