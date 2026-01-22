Stasera, giovedì 22 gennaio, torna su Rai 3 “Splendida Cornice”, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari. In questa puntata, ospiti come Grazia Di Michele, Edoardo Leo e Massimiliano Bruno si confrontano su temi di attualità e cultura in un format che unisce intrattenimento e approfondimento. Un appuntamento da non perdere per chi desidera un approfondimento intelligente e senza fronzoli.

Geppi Cucciari torna questa sera, giovedì 22 gennaio, con una nuova puntata di Splendida Cornice, il varietà di Rai Cultura in onda in prima serata su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 22 gennaio 2026. Nel nuovo appuntamento è atteso Edoardo Leo, protagonista della commedia 2 cuori e 2 capanne, diretta da Massimiliano Bruno, anch’egli presente in studio. In collegamento interverranno, da New York, lo scrittore e saggista americano Jonathan Safran Foer e, da Miami, l’ex cestista Danilo Gallinari. Saranno presenti, inoltre, la giornalista Giovanna Botteri, il leggendario allenatore e commentatore sportivo Dan Peterson e il climatologo Luca Mercalli. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Splendida Cornice: Grazia Di Michele, Edoardo Leo e Massimiliano Bruno da Geppi Cucciari

