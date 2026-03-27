Erano ragazzi in barca | su Rai 3 il film diretto da George Clooney

Su Rai 3 è stato trasmesso il film diretto da George Clooney, che racconta la storia di un gruppo di giovani in barca. La squadra, considerata outsider, si prepara a competere contro le migliori nazionali mondiali di canottaggio durante le Olimpiadi. La narrazione si concentra sui momenti di allenamento e sulle sfide che i ragazzi affrontano nel percorso verso la competizione olimpica.

Oggi, venerdì 27 marzo, va in onda su Rai 3 Erano ragazzi in barca, film del 2023 prodotto e diretto da George Clooney. La pellicola è l'adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Daniel James Brown, pubblicato nel 2013, e racconta la storia vera della squadra di canottaggio dell'Università di Washington, che durante la Grande Depressione americana e contro ogni pronostico si qualificò per i Giochi olimpici di Berlino del 1936, gareggiando davanti ad Adolf Hitler. Il film, distribuito negli Stati Uniti da Amazon MGM Studios e a livello internazionale da Warner Bros. Pictures, ha debuttato in anteprima mondiale a Los Angeles l'11 dicembre 2023 per poi uscire nelle sale il 25 dicembre dello stesso anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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