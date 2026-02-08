George Clooney e Amal atterrano a sorpresa a Linate | sul Lago di Como c’è già una decisione che li riguarda

George Clooney e Amal Clooney sono arrivati a Milano Linate senza preavviso. Sono atterrati con un volo privato, inaspettatamente, in occasione degli eventi che segnano l’avvio del percorso verso le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Appena scesi, si sono spostati subito verso il Lago di Como, dove si susseguono voci e indiscrezioni su una decisione che riguarda proprio loro. La coppia ha attirato l’attenzione di tutti, ancora una volta, in modo diretto e senza troppi fronzoli.

Dopo l'arrivo a sorpresa a Linate, cresce l'attenzione su Laglio: anche nel 2026 la scelta su privacy e accessi davanti a Villa Oleandra non cambia Atterrati a sorpresa all'Aeroporto di Milano Linate in occasione degli eventi legati all'avvio del percorso olimpico verso Milano-Cortina 2026, George Clooney e Amal Clooney hanno immediatamente riacceso l'attenzione anche sul Lago di Como. In molti, tra addetti ai lavori e semplici osservatori, si chiedono se la coppia possa approfittare della presenza in Italia per trascorrere qualche giorno sul Lago di Como, a Villa Oleandra, dove nei mesi scorsi sono partiti alcuni interventi di manutenzione.

