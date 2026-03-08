novate il manista di george clooney premiato a casa sanremo

A Novate, Fabio Marino, conosciuto come il “manista” di George Clooney, è stato premiato durante l’evento Casa Sanremo Writers 2026. Marino ha ricevuto un riconoscimento per il suo lavoro nel settore della scrittura e della comunicazione. La cerimonia si è svolta in questa località, coinvolgendo diversi professionisti e appassionati del mondo dello spettacolo.

